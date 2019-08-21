Пенсии дальневосточников подсчитаны Росстатом. Их сумма по регионам серьезно разнится, сообщает DEITA.RU.



Средняя начисленная пенсия по стране составляет 14141 рубль. На Дальнем Востоке она в среднем чуть выше из-за региональных коэффициентов и составляет 15714 рублей.

Больше всего получают жители крайнего Севера. Так, на Чукотке средняя пенсия составляет 24310, в Магаданской области - 21570 а на Камчатке - 21244 рубля.

Из регионов, где условия проживания не такие суровые, выделяются Сахалин и Хабаровский край.

Так, средняя пенсия хабаровчан на 2 тысячи больше чем у приморцев. Достигшие пенсионного возраста жители хабаровского края получают 16326 рублей. Приморцам светит средняя пенсия в 14401 рубль.

Отрыв Сахалина от Приморья составляет и того больше - 18700 рублям равняется усредненный пенсионный платеж на острове.

Если говорить о динамике роста пенсий в регионах, то более всего за полгода увеличились ставки жителей Забайкальского края, на целых 6 процентов. Приморье в середине «рейтинга роста» с 5,7 процентов.

В целом по стране пенсии выросли на 5,9 процента, а на Дальнем Востоке на 5,4 процента. Самый медленный рост - на Чукотке, но там и так пенсии наиболее значительны в сравнении с другими дальневосточниками.

Пенсионный вопрос, пожалуй, одна из самых обсуждаемых тем в стране. Так, недавно политолог Ирина Алкснис высказала смелое предположение, что пенсии вообще хотят отменить.

По словам политолога, которую цитирует канал «Миллениум», цель пенсионной реформы – чтобы дети сами заботились и содержали своих родителей. А у российского правительства в планах и вовсе прекратить выплачивать старикам пенсии.

Между тем, потери граждан в деле накопления пенсии уже исчисляются сотней миллиардов рублей. С начала года граждане написали уже 81,6 тысяч заявлений о переводе их денег из пенсионных фондов в другие организации.

Василий Кучин