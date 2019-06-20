В среду, 19 июня, Госдума рассмотрила законопроект, согласно которому в роли акционеров негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут выступать госкорпорации, сообщает DEITA.RU.

В настоящее время акционером НПФ могут выступать физические и юридические лица (ООО, ОАО). Как отмечают эксперты, госкомпании уже управляют НПФ через свои дочерние компании, однако новые поправки им дадут еще больше функций и возможностей.

Если поправки будут приняты, то топ-менеджеры госпредприятий смогут «эффективно» управлять пенсиями обычных россиян, собирающих ее по копейкам, пишет «Свободная пресса». Эксперты усматривают несколько сценариев, по которым будут развиваться НПФ. Для начала в экономику могут действительно прийти длинные деньги, по которым можно будет прогнозировать экономику. Во-вторых, пенсионные накопления граждан могут национализировать. А так как госкорпорации частично находятся под санкциями, то накопления россиян могут оказаться и под ними.

Иван Юрьев