Пенсии россиян отберут на строительство дорог

Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию. Об этом сообщает DEITA.RU.

Бывший ректор Российской экономической школы, а ныне - ведущий экономический эксперт Сергей Гуриев посчитал, что президент России Владимир Путин с помощью пенсионной реформы буквально добился «нефтяного благополучия» в стране за счет сотен тысяч россиян предпенсионного и «старого» пенсионного возраста.

По словам Гуриева, Путин испугался, что из-за резкого скачка вниз стоимости нефти в бюджете страны не останется денег на положенное пенсионное обеспечение граждан и потому решил поднять возрастную планку выплат за «выход на заслуженный отдых».

«Россиянам дали знать, что пенсия наступит на пять лет позже, а по факту - через десять лет. Обещанную «пятилетнюю» пенсию заберем себе», - предположил ход мыслей властей экономист.

При этом эксперт отметил, что «удержанные» в бюджете деньги пойдут на улучшение жизни в стране. Например, на возведение и ремонт дорог и мостовых сооружений.

Кстати, восемь лет назад, задолго до первых слухов о грядущей пенсионной реформе, именно Гуриев заявил о неизбежном повышении возрастного порога для выхода на пенсию в России.

Напомним, Сергей Гуриев эмигрировал во Францию в апреле 2013 года после обысков в РЭШ, главой которой он был. В начале октября во время интервью известному блогеру страны Гуриев заявил, что его эмиграция не обошлась без вмешательства «важных людей».

Екатерина Цой