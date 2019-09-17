Пенсии россиян отберут за долги по ЖКХ

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В случае задолженности по жилищно-коммунальным услугам власти имеют право удержать половину пенсии, сообщает DEITA.RU. Накануне такое заявление сделали в Пенсионном фонде РФ, когда представители организации разъясняли, по какой причине некоторым россиян приходят не полные пенсии.

Как пишет «МК», перед тем, как списывать средства за долги, получателя денежного дохода должны предупредить о предстоящих удержаниях. В адрес злостного неплательщика по тарифам ЖКХ направляется уведомление. Это обязанность судебных приставов. Однако на данный момент поступает много жалоб, потому что уведомления по разным причинам не доходят.

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, значительная часть российских пенсионеров не защищена от списаний средств за долги. Конечно, в начале 2019 года был принят закон, согласно которому открываются специальные счета, с которых просто-напросто судебные приставы не могут списать средства. Но эта мера коснулась лишь получателей маткапитала, те, кто потерял единственного кормильца, а также выплат по ЧС.

Николаев уточнил, что сложившаяся ситуация красноречиво рассказывает о том, как обстоят дела в стране на самом деле.

Екатерина Брязгунова

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