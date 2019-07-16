Власти приготовили для граждан и бизнесменов инновации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин заявил, что в России подготовлены восемь "суперверсисов" по оказанию разнообразных государственных услуг.

Одним из самых важных станет сервис "Пенсия онлайн", которые будет помогать россиянину на протяжении всего периода его участия в пенсионной системе: от начала трудовой деятельности и формирования пенсионных накоплений до оформления пенсии и управления способом её получения.

Кроме этого, в финальной стадии находятся сервисы, затрагивающие вопросы имущества, оформления европротоколов, трудовой миграции, здоровья, перевозок, образования для иностранцев и правосудия.

Дмитрий Шевченко