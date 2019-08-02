Россияне бояться пенсии, как огня. А вот в пенсионном фонде считают, что 65 лет ещё не возраст, можно жить, работать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на СП. Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов.

Но если верить Всемирной организации здравоохранения, а не создателям пенсионной реформы, то «нормально» в России живут до 63,5 лет. Потом походы к врачу учащаются, а аптечная корзина увеличивается.

Если жители крупных регионов еще могут рассчитывать на медицинские обследования, лечение, больницы там доступны для всех, то в деревнях или глубинках люди пенсионного возраста считаются долгожителями.

Будем говорить честно: все понимают, что медицина в России давно нуждается в деньгах. Мизерные зарплаты врачей, половина больниц не видела капитального ремонта со времён постройки. А сложные высокотехнологичные операции в стране проводят единицы. Для борьбы с раком россияне уезжают за границу. Но стоит отметить, что бюджет на здравоохранение постоянно повышают, сейчас это 3,7 % от всего бюджета. Для сравнения, в США – 17 %, а в Германии — 11 %.

К тому же, в ноябре 2017 в стране изменился список льготных лекарств. Теперь препараты для населения ниже по цене и по эффективности, если сравнивать с зарубежными аналогами. Вот как у нас в России решаются проблемы с бюджетом – экономят на самом не нужном.

Но если провести простые расчёты, то россиянин работает 36 лет, зарабатывает деньги на безбедную счастливую старость. Но 36 лет — это, видимо, очень мало. Ведь за время работы 103 его зарплаты уходят в Пенсионный фонд. Но вот загвоздка, после заслуженного ухода на пенсию возвращается ему уже 47 зарплат. А остальные 56 зарплат, а это около 1 миллиона рублей, делятся между олигархами и властью.

Неоднократно были громкие заявления чиновников о том, что к 2018 году пенсия будет составлять два прожиточных минимума. Но прожиточный минимум 8 846 рублей. А средняя пенсия — 14 825 рублей.

В России с пенсией всё просто. Нужно всю жизнь работать, обеспечивая олигархам стабильную зарплату, а когда работать станет тяжело, уж извините. Поправляйте здоровье как можете, глядишь, и пенсия не за горами.

Екатерина Кононенко