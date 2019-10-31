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19 Август 2019, 19:45

Пенсии россиян вырастут на 18%

пенсия

Пенсионный фонд пообещал рекордный рост выплат в ближайшие годы, сообщает DEITA.RU.

Глава ПФР Антон Дроздов сделал сенсационное заявление: в ближайшие три года рост пенсий составит 18%. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам главы ПФР такое обещание дано не на пустом месте: Госдума приняла бюджет фонда в первом чтении. Документ рассчитан до 2022 года. Так, все годы размеры пенсий будут расти на больший процент, чем инфляция. И так все плановые годы – до 2024 года.

Кроме того, еще один залог повышения пенсий – планы на трансферты в бюджет ПФР. Планируется, что уже через 3 года в нем будет профицит в размере 18,5 млрд рублей.

Елена Миронова

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