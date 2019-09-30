Пенсии россиян выросли – Путин поручил

Порядка 2 миллионов россиян увидят прибавку к пенсии уже в октябре, сообщает DEITA.RU.



По поручению президента России Владимира Путина первый этап повышения пенсий в России стартовал 1 октября. Как сообщалось ранее, на 6,3% увеличились военные пенсии. На это в 2019 году уйдет 3,7 млрд рублей.

Итоговый размер пенсий будет зависеть от многих факторов: выслуга, звание и тд. В среднем размер пенсии военного достигнет 26,2 тысяч рублей.

Прибавку также получат бывшие ФСБ-шники (30 тысяч рублей) и пенсионеры МВД, ФСИН и Росгвардии – 17 тысяч рублей.

Индексация пенсий для неработающих пенсионеров запланирована на 1 января 2020 года. Как сообщили Путину на заседании в Кремле, размер индексации составит 6,6%.

Елена Миронова