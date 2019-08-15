Социально незащищённым гражданам готовят послабление, сообщает DEITA.RU.

Уже этой осенью Госдума планирует рассмотреть законопроект, по которому будут освобождены от взыскания исполнительского сбора пенсии, денежные пособия для детей-инвалидов, а также другие соцвыплаты и субсидии.

Об этом рассказали "Парламентской газете" авторы инициативы - депутаты парламента от "Единой России". Законотворцы предлагают запретить применять штрафы за нарушение законодательства об исполнительном производстве, если стороны заключили мировое соглашение.

По мнению авторов, взыскание исполнительского сбора в этом случае не отвечает принципам справедливости наказания, поскольку приводит к возложению денежного взыскания на добросовестных граждан.

Дмитрий Шевченко