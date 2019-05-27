В воскресенье, 26 мая, в России вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, корректирующий нормы расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», согласно новым правилам размер доплаты устанавливается до индексации, поэтому доход пенсионера превысит прожиточный минимум в любом случае.

Отмечается, что индексация будет проводиться только тех пенсий, которые ниже прожиточного минимума. На сегодняшний день его размер для людей старшего возраста в России варьируется от 7,8 до 19 тысячи рублей.

Екатерина Брязгунова