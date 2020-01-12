Пенсии воспитанников-инвалидов воровала директор интерната

Директор школы-интерната в Курской области задержана по подозрению в кражах пенсий по инвалидности, которые начислялись ее воспитанникам, сообщает DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, злоумышленница, используя доверие учеников, обналичивала деньги со счетов воспитанников якобы для покупки нужных им вещей. Однако их стоимость была гораздо меньше, чем снятая в банке сумма. Оставшимися деньгами женщина распоряжалась по собственному усмотрению, отметили в МВД России.

По предварительным данным силовиков, ущерб нанесен четверым воспитанникам на сумму более 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Дмитрий Санников