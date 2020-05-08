Пенсии выросли в России, а вы и не заметили

Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в марте 2020 года увеличился, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Росстата.

Если говорить о номинальном выражении, то средняя пенсия в России составила 14 тыс 943 рубля и выросла на 5,8% по сравнению с мартом 2019 года.

Отмечается, что средний размер назначенных пенсий в феврале 2020 года составил, по оценке, 31,6% от средней начисленной зарплаты по стране против 32,8% в феврале 2019 года.

Ранее стало известно, что бюджет Пенсионного фонда России может пополниться средствами из федерального бюджета. Ведь социальные взносы от российских работодателей стали ниже из-за затяжного периода эпидемии и самоизоляции, провоцированной вспышкой COVID-19. Такое положение дел может спровоцировать нехватку средств в ПФР, однако пути поддержки уже прорабатываются. Совфед планирует поддержать Кабмин, если последний выступит с предложением выделить дополнительное финансирование из средств федерального бюджета для поддержки пенсионной системы.