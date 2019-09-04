Трудоспособного населения становится меньше, но рабочих рук при этом называют вполне достаточно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу».

Так говорит глава Минтруда РФ Максим Топилин и приводит данные за последние 5 лет. Количество граждан старше трудоспособного возраста выросло до 9,6% против 8,5% в прошлом периоде. Получается, что работают 95% экономически активного населения. Из них 7,3 млн люди старшего трудоспособного возраста. Дискриминация на рынке труда не допускается, по его словам.

Но данные, которые озвучил Топилин, расходятся с предоставленными в ПФР. «Известия» пишут, что безработными остались больше половины предпенсионеров. Из 10 млн трудятся лишь 4 млн, а до пенсии людям пять лет. Таковы итоги пенсионной реформы.

Топилин делал упор на увеличение продолжительности жизни в последние годы и на якобы присутствующее у пожилых людей желание работать. Это заставляет задуматься о том, что повышение пенсионного возраста может произойти еще раз. К тому же, доклад Юрия Горлина и Виктора Ляшка «Повышение пенсионного возраста: пейзаж после…» рисует неутешительную перспективу. Там показано, что разрыв между размером пенсий и зарплат будет усиливаться, и это приведет к повышению пенсионного возраста в 2028 году как к вынужденной мере. Уровень жизни пенсионеров к тому времени упадет. А пенсионные обязательства государства вырастут.

Авторы доклада уверены: обсуждать проблему нужно безотлагательно. Также нужно избавиться от мнения, что нынешнее повышение возраста выхода на пенсию стало решением для назревших проблем.

Анастасия Туркова