Пенсий не увидим: россиян заставят работать еще дольше
Трудоспособного населения становится меньше, но рабочих рук при этом называют вполне достаточно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу».
Так говорит глава Минтруда РФ Максим Топилин и приводит данные за последние 5 лет. Количество граждан старше трудоспособного возраста выросло до 9,6% против 8,5% в прошлом периоде. Получается, что работают 95% экономически активного населения. Из них 7,3 млн люди старшего трудоспособного возраста. Дискриминация на рынке труда не допускается, по его словам.
Но данные, которые озвучил Топилин, расходятся с предоставленными в ПФР. «Известия» пишут, что безработными остались больше половины предпенсионеров. Из 10 млн трудятся лишь 4 млн, а до пенсии людям пять лет. Таковы итоги пенсионной реформы.
Топилин делал упор на увеличение продолжительности жизни в последние годы и на якобы присутствующее у пожилых людей желание работать. Это заставляет задуматься о том, что повышение пенсионного возраста может произойти еще раз. К тому же, доклад Юрия Горлина и Виктора Ляшка «Повышение пенсионного возраста: пейзаж после…» рисует неутешительную перспективу. Там показано, что разрыв между размером пенсий и зарплат будет усиливаться, и это приведет к повышению пенсионного возраста в 2028 году как к вынужденной мере. Уровень жизни пенсионеров к тому времени упадет. А пенсионные обязательства государства вырастут.
Авторы доклада уверены: обсуждать проблему нужно безотлагательно. Также нужно избавиться от мнения, что нынешнее повышение возраста выхода на пенсию стало решением для назревших проблем.
Анастасия Туркова