Пенсионер лишился одного миллиона в банке

70-летний пенсионер из Якутии перевел мошенникам на счет один миллион рублей, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в местном УМВД России по Республике Саха (Якутия).

По словам потерпевшего, который слишком поздно понял, что его разводят, аферисты позвонили ему около трех часов дня. Они сказали, что звонят представители федеральной службы безопасности центрального банка. По их словам, готовилась какая-то криминальная афера, и мужчина должен помочь поймать злоумышленников по горячим следам.

Пенсионер уточнил, что необходимо перевести часть средств туда, куда они скажут. Заранее звонившие не знали, какая сумма находится на счету потенциальной жертвы. «Они сказали, что у меня якобы похитили 180 тысяч рублей», — рассказывает потерпевший на камеру в отделении полиции.

Далее пенсионер назвал точную сумму, которая находится на счету, а мошенники в свою очередь заявили, что необходимо ехать в отделение банк. Прибыв в кредитную организацию, пенсионер двумя траншами по 500 тысяч перевел деньги мошенникам.

На данный момент полицейские проводят проверку по данному факту. Стражи порядка пытаются выяснить обстоятельства и личности тех, кто провернул миллионную аферу.

Екатерина Брязгунова