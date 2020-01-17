Пенсионер оказался в снежной блокаде на собственной даче

Камчатские спасатели вызволили пожилого мужчину из снежного плена. Пенсионер оказался буквально в блокаде на собственной даче, сообщает DEITA.RU.

Как пишет краевое МЧС, 16 января, дачные дома, которые располагаются в товариществе «Колос», так сильно занесло снегом, что добраться до них или, напротив, покинуть участок пешком или на машине было почти невозможным делом.

Спасателям позвонила женщина, сказав, что её пожилой отец оказался в одном из таких домов. Мужчине требовалась срочная помощь медиков и спасателей. Местная жительница отметила, что ее отец вызвал скорую помощь – но та не смогла пробраться сквозь снежные заносы.

Через пару часов сотрудники МЧС на снегоходах смогли добраться по снежным завалам до указанного дома. В здании они нашли истощенного мужчину, которого оперативно доставили до медицинских сотрудников.

Александра Маслова