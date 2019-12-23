Пенсионер за рулем? С какого возраста запрещено ездить за рулем

Получить права на управление автомобилем в России можно начиная с 18-летнего возраста, однако «верхней границы» по закону нет. Вопрос о том, правильно ли разрешать людям элегантного возраста управлять транспортным средством, разобрало DEITA.RU

Скорость реакции, умение оперативно принимать решения, слух и зрение – все это, без сомнения, ухудшается с возрастом у любого человека. Однако водитель, как участник дорожного движения, может нанести вред людям, неправильно интерпретировав «входящие» сигналы от органов чувств.

Именно поэтому в российском законодательстве предусмотрено правило «двух лет». Речь идёт о том, что каждый водитель с категорией прав от А до Е, получает медсправку, подтверждающую его способность управлять автомобилем, сроком на два года. После, согласно приказу Минздрава, справка нуждается обновлении – путем прохождения соответствующих обследований. Стоит отметить, что для профессиональных извозчиков такой документ действует и того меньше – только 1 год.

Однако, уверены эксперты, даже при «идеальной» медицинской справке главное условие для того, чтобы садиться за руль, – хорошее самочувствие. Дискомфорт, головные боли или даже несварение желудка – никто не застрахован от неудобств, которые порой выкидывает организм. Однако дорога — это не только место, по которому идут бок о бок миллионы автомобилей, но и настоящий «генератор стресса», а потому плохое самочувствие – аргумент если не главный, но один из решающих.

Сегодня в России львиная доля работающих(самозанятых) пенсионеров – водители и таксисты. Причем как мужчины, так и женщины. И они, как участники автомобильного сообщества, должны помнить, что возраст – это не только опыт, но и тяжелая ноша для организма.

Евгений Черемухин