Пенсионерам частично оплатят отдых за границей

Российским пенсионерам частично оплатят дорогу к месту отдыха за границей, сообщает DEITA.RU. Такой проект закона на сегодняшний день уже подготовлен и внесен в Государственную думу для рассмотрения.

Речь идет о возмещении средств за транспорт, который едет по российской территории до самой государственной границы.

На данный момент раз в два года пенсионеры имеют право на возмещение транспортных расходов, если они выбирают путешествие по России. Однако, как только пожилые люди, находящиеся на заслуженном отдыхе, покидают территорию страны, право на компенсацию исчезает.

Несмотря на это пенсионеры обращаются в Пенсионный фонд, где им отказывают в компенсации. После чего они отправляются в суд и только по его решению получат часть компенсации. Чтобы избежать бумажной волокиты, северянам пенсионного возраста предлагают оплачивать проезд по российской территории к месту отдыха за границей.

Екатерина Брязгунова