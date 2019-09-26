Пенсионерам не дадут умереть с голоду

Власти повысят выплаты пожилым людям, сообщает DEITA.RU.

Прожиточный минимум пенсионеров хотят увеличить. Если власти согласуют очередное повышение, то он составит целых девять тысяч и триста рублей.

Об этом стало известно из проекта федерального бюджета страны на ближайшие годы. Данный показатель теперь предстоит утвердить депутатам Госдумы.

Несмотря на планируемое повышение минимального дохода для выживания пенсионеров, данная сумма всё ещё продолжает оставаться очень маленькой и вряд ли позволит людям старшего поколения жить без дополнительной финансовой помощи.

Ранее сообщалось о том, что банки начали давать в долг пенсионерам на 20% больше денег, чем годом ранее.

Дмитрий Шевченко