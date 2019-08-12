Каждый пятый российский пенсионер больше месяца не оплачивал кредит, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Национальном бюро кредитных историй заявило о том, что старшее поколение россиян стало обслуживать долги хуже, чем молодое.
Примечательно и то, что банки традиционно считали пенсионеров очень хорошими клиентами ввиду того, что у них есть постоянный источник дохода и они, как правило, более дисциплинированны.
В итоге оказалось, что граждане старшего возраста на данный момент имеют в 3 раза большую долю просрочки по потребительским кредитам, чем молодые люди.
Эксперты прослеживают связь между отсутствием своевременных платежей пенсионеров по своим долгам с временными ухудшениями их здоровья.
Дмитрий Шевченко