Информация о поправках опубликована на официальном портале нормативно-правовой информации, сообщает DEITA.RU.



В пятницу, 23 августа, первый заместитель главы Минтруда России Алексей Вовченко подписал приказ о повышении величины прожиточного минимума в России. На второй квартал 2019 эта сумма составит 11 тысяч 185 рублей.

Для категории трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 12 130 рублей. Для детей – 11004 рубля, а для пенсионеров – 9 236 рублей.

Отметим, предыдущий уровень прожиточного минимума для пенсионеров составлял 8 894 рубля. Увеличение минимальной суммы говорит о том, что страховые пенсии будут также увеличивать – пенсия не может быть ниже величины прожиточного минимума.

Елена Миронова