Московским пенсионерам пообещали поднять выплаты накануне выборов, сообщает DEITA.RU. Об этом на днях сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как считают эксперты, своими заявления мэр решил сгладить социальную и политическую напряженность, которая появилась в стране после принятия пенсионной реформы. При этом многие из них считают, что это просто заявления мэра, и к реальным делам это не приведет.

Отметим, что минимальная пенсия в Москве составляет 17,5 тысяч рублей. Такая сумма была установлена в 2018 году, на следующий год она не индексировалась. Уже несколько митингов прошло в городе устроенные разными политическими силами, на одном из протестов в столице уже предлагали поднять минимальную пенсию до 25 тысяч рублей.

Иван Юрьев