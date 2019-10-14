Пенсионерам пора забыть об этой прибавке

В бюджете пенсионного фонда России предусмотрены затраты на выплату прибавки в 5000 рублей российским пенсионерам. Но прибавку получат далеко не все и не сразу, сообщает DEITA.RU.



Впервые доплату в 5000 к пенсиям произвели в 2017 году.

Серьезная денежная прибавка пришла к пенсионерам в канун нового года. Пожилые люди предположили, что прибавка станет традиционной. Но в этом году на такие выплаты заложено всего 930 тысяч рублей.

Если разделить эту сумму на 5, получится, что прибавку получат всего 186 пенсионеров из почти 44 миллионов, живущих в России.

Эти удивительные на первый взгляд цифры объясняются просто: еще с 2017 года эти 200 граждан свою прибавку так и не дождались,. Получается, что их запоздало осчастливят уже в начале 2020 года. Остальным пенсионерам уже не так повезет.

Бюджет-то есть, но анонсированные надбавки власти решили распределить следующим образом: согласно пенсионной реформе, наживка должна передать инфляцию в 2 раза. Ее просто разобьют помесячно. Так, в следующем году ежемесячно пенсионеры будут просто получать примерно по 450 рублей в месяц.

Пять тысяч поделены на 12 календарных месяцев и разбиты на год. Таким образом, разовый «праздник» в виде доплаты «размазан», и желаемого результата пенсионеры попросту не ощутят. Но деньги эти - есть, правда теперь исключительно в форме маленькой ежемесячной добавки.

Таким образом, не получившие свои 5000 в 2017 году люди получат их сейчас. Но и вышеописанная набавка от них также никуда не денется.

Индексация всей пенсии в 2020 году составит 6,6%, а инфляция за 2019 год держится на уровне порядка 3,5 % процента. Таким образом, заявленные темпы пенсионной реформе об опережении индексации инфляции в два раза «практически» сдерживаются.

Напомним, такая мера была предпринята в 2017 голу из-за того, что правительство не смогло обеспечить плавную индексацию пенсий.

Инфляция в том голу составила почти 13 процентов - в основном по причине санкций и международного давления на российскую экономку - а пенсии выросли лишь на 4 процента. В целях компенсации разницы людям дали единоразово по 5 тысяч.

Страховые пенсии на 6,6 процентов проиндексируют с первого января. Социальные пенсии вырастут на 7 процентов с 1 апреля. А вот военным пенсионерам новой индексации ждать не стоит - им уже подняли выплаты на 3 процента с 1 октября.

Как ранее рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, в 2020 году размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тысяч рублей.

Планируется также, что в 2022 году пенсия увеличится до 18,3 тыс. рублей. Сейчас размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составляет 15,4 тыс. рублей.

Василий Кучин