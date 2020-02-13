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Пенсионерка перевела мошенникам 1,4 млн рублей
Женщину напугали тем, что ее деньги хотят похитить со счета
Пожилая жительница Санкт-Петербурга обратилась за помощью в
полицию, сообщает ИА DEITA.RU. Женщина стала жертвой мошенников, которые
завладели ее деньгами с помощью методов социальной инженерии.
Как пишут «Невские новости», пенсионерке позвонили мошенники и представились сотрудниками банка. Они сообщили, что со счета женщины пытаются списать деньги. Чтобы их спасти, надо срочно снять наличные и перевести их на указанные счета.
Женщина так и сделала: отправилась в банк, сняла все свои накопления, 1,4 млн рублей. После этого наличку она через банкомат перевела мошенникам на счета. Когда «сотрудник банка» попросил ее зайти для следующей операции в другой банк, женщина заподозрила неладное и позвонила в полицию.