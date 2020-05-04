Пенсионерка упала с балкона, спускаясь по веревке за бутылкой

Стремление во что бы то ни стало получить еще одну порцию алкоголя привело к трагедии в Москве, сообщает ИА DEITA.RU.

Инцидент произошел 1 мая. Как пишет «Рен-ТВ», утром праздничного дня пенсионерка, жительница дома на Бирюлевской улице Москвы, приступила к распитию спиртных напитков. Это привело к ее ссоре с сыном. Тот, желая уберечь страдающую алкогольной зависимостью родительницу, закрыл ее в комнате, иначе она отправилась бы в магазин за выпивкой.

Вечером оказалось, что женщина не отказалась от намерения употребить алкоголь. Мужчина узнал об этом, когда выглянул из окна, обратив внимание на шум у подъезда. Пенсионерка решила выбраться с балкона, спустившись по веревке, но не удержалась и упала. Сын заявил о произошедшем в полицию.