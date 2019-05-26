Уголовное дело по подозрению в хулиганстве возбуждено в отношении пенсионерки, которая создавала угрозу безопасности на борту самолета, сообщили DEITA.RU в Главном следственном управлении СК РФ по республике Крым.

Инцидент произошел 16 мая на рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту «Москва – Симферополь». По версии следствия, пьяная 65-летная уроженка города Владимира подралась с бортпроводником и одной из пассажирок самолета. Как считают следователи, она игнорировала просьбы экипажа прекратить противоправные действия, дергала бортпроводника за волосы, а в ходе попытки посадить ее на место ударила бортпроводника по лицу. После посадки воздушного судна женщина была доставлена в полицию аэропорта Симферополя и оштрафована на 500 рублей.

Крымским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по подозрению в хулиганстве. По версии следствия, женщина грубо нарушила общественный порядок, создала реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров.

Дмитрий Санников