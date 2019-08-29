Женщина добилась перерасчёта пенсионных выплат и получила солидную компенсацию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Кемеровской области.

66-летняя жительница города Кемерово обратилась в местную прокуратура после того, как ей отказали сделать перерасчёт пенсии в Пенсионном фонде.

В ведомстве женщина объяснила, что согласно её партийному билету КПСС, выданному ей в далёком 1975 году, ей должны пересчитать пенсию и выплатить недостающую сумму денег.

Как отметили в прокуратуре, партбилет женщины содержал сведения о ежемесячных членских взносах в фонд правящей на тот момент партии.

Согласно пункту 71 Устава КПСС, каждый коммунист должен был платить членские взносы. Они рассчитывались в процентном соотношении относительно дохода члена партии. Отметки о выплаченных взносах ставились в партбилет. Таким образом, в зависимости от взноса можно было узнать оклад коммуниста.

Кемеровская прокуратура посчитала партбилет пенсионерки достаточным основанием для перерасчёта пенсии по возрасту. Прокурор внёс в адрес начальника регионального филиала Пенсионного фонда представление о нарушении законодательства.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры требования пенсионерки были удовлетворены: женщине произвели желанный перерасчёт пенсии и доплатили в сумме более 160 тысяч рублей.

Дмитрий Шевченко