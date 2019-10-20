Пенсионерку закрыли в томографе на шесть часов

Врачи одной из больниц Болгарии полдня искали пенсионерку, закрытую в аппарате МРТ. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как передает Nova TV, пожилая женщина поступила в больницу с подозрением на воспалении легких. Утром пациентку отправили в кабинет магнитно-резонансной томографии и, судя по всему, просто забыли о существовании женщины, даже не проведя обследование.

Ужасных последствий для психики пенсионерки, запертой в темном тесном замкнутом пространстве, удалось избежать по чистой случайности – именно в этот день дочь пострадавшей приехала в больницу, чтобы узнать о самочувствии матери.

Не найдя пожилую женщину в палате, девушка обратилась с вопросами к медицинскому персоналу, который, в свою очередь, предположил, что бабушка совершила побег из учреждения т.к. испугалась выставленного диагноза.

Разгневанная дочь подняла на уши всю больницу и в итоге пенсионерку искали всеми отделениями в течение шести часов. Оказалось, все это время всеми забытая бабушка находилась в кабинете МРТ.

«Пол дня моя мама находилась в полном одиночестве, прикованная к томографу изнутри», - возмущается дочь пациентки.

После проведения внутрибольничного расследования стало известно, что виновником происшествия стал помощник врача, который в этот день уходил в отпуск. Он подготовил женщину к обследованию и ушел, забыв рассказать о пациентке врачу. К несчастью бабушки, в этот день кабинетом МРТ больше никому не понадобился.

Семья пострадавшей тут же перевела пенсионерку в другое медицинское учреждение и уже начала подготовку к судебному разбирательству с руководством клиники за столь вопиющее отношение к пациентам.

Екатерина Цой