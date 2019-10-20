telegr wh call

Новости

Пенсионерку закрыли в томографе на шесть часов

20 Октябрь 2019, 03:30

Дикая куница устроила переполох среди депутатов

20 Октябрь 2019, 02:30

Иностранцев признают носителями русского языка без экзамена

20 Октябрь 2019, 01:30

Дебошир с рейса Москва — Пхукет оказался белорусом

20 Октябрь 2019, 00:30

Forbes признал работодателей России лучшими в мире

19 Октябрь 2019, 23:30

Приморец выплатил рекордный штраф за нарушение ПДД

19 Октябрь 2019, 22:30

Жену официально разрешат выгонять из дома

19 Октябрь 2019, 21:30

Социальную пенсию получат даже безработные

19 Октябрь 2019, 20:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Пенсионерку закрыли в томографе на шесть часов

Здоровье, здравоохранение, диспансеризация, пожилая женщина, улица, фургон.jpg

Врачи одной из больниц Болгарии полдня искали пенсионерку, закрытую в аппарате МРТ. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как передает Nova TV, пожилая женщина поступила в больницу с подозрением на воспалении легких. Утром пациентку отправили в кабинет магнитно-резонансной томографии и, судя по всему, просто забыли о существовании женщины, даже не проведя обследование.

Ужасных последствий для психики пенсионерки, запертой в темном тесном замкнутом пространстве, удалось избежать по чистой случайности – именно в этот день дочь пострадавшей приехала в больницу, чтобы узнать о самочувствии матери.

Не найдя пожилую женщину в палате, девушка обратилась с вопросами к медицинскому персоналу, который, в свою очередь, предположил, что бабушка совершила побег из учреждения т.к. испугалась выставленного диагноза.

Разгневанная дочь подняла на уши всю больницу и в итоге пенсионерку искали всеми отделениями в течение шести часов. Оказалось, все это время всеми забытая бабушка находилась в кабинете МРТ.

«Пол дня моя мама находилась в полном одиночестве, прикованная к томографу изнутри», - возмущается дочь пациентки.

После проведения внутрибольничного расследования стало известно, что виновником происшествия стал помощник врача, который в этот день уходил в отпуск. Он подготовил женщину к обследованию и ушел, забыв рассказать о пациентке врачу. К несчастью бабушки, в этот день кабинетом МРТ больше никому не понадобился.

Семья пострадавшей тут же перевела пенсионерку в другое медицинское учреждение и уже начала подготовку к судебному разбирательству с руководством клиники за столь вопиющее отношение к пациентам.

Екатерина Цой 

Читайте также:

«Ты у меня не первый»: Минздрав оценил развратность россиян

Слабонервным не смотреть: бензин льется вместо воды

Стало известно, на чем экономят россияне

Популярное

Деньги скрывались за конфликтом удэгейцев и властей в Приморье

Потому что нельзя: жителей столицы разозлили водители автобусов

«Гореть им в аду» — заявление Минтранса шокирует водителей

Огромную зарплату получает программист 1С в ДВФУ
Загрузка...
Загрузка...