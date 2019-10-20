Новости
Пенсионерку закрыли в томографе на шесть часов
20 Октябрь 2019, 03:30
Дикая куница устроила переполох среди депутатов
20 Октябрь 2019, 02:30
Иностранцев признают носителями русского языка без экзамена
20 Октябрь 2019, 01:30
Дебошир с рейса Москва — Пхукет оказался белорусом
20 Октябрь 2019, 00:30
Forbes признал работодателей России лучшими в мире
19 Октябрь 2019, 23:30
Приморец выплатил рекордный штраф за нарушение ПДД
19 Октябрь 2019, 22:30
Жену официально разрешат выгонять из дома
19 Октябрь 2019, 21:30
Социальную пенсию получат даже безработные
19 Октябрь 2019, 20:30
Пенсионерку закрыли в томографе на шесть часов
Врачи одной из больниц Болгарии полдня искали пенсионерку, закрытую в аппарате МРТ. Об этом сообщает DEITA.RU.
Как передает Nova TV, пожилая женщина поступила в больницу с подозрением на воспалении легких. Утром пациентку отправили в кабинет магнитно-резонансной томографии и, судя по всему, просто забыли о существовании женщины, даже не проведя обследование.
Ужасных последствий для психики пенсионерки, запертой в темном тесном замкнутом пространстве, удалось избежать по чистой случайности – именно в этот день дочь пострадавшей приехала в больницу, чтобы узнать о самочувствии матери.
Не найдя пожилую женщину в палате, девушка обратилась с вопросами к медицинскому персоналу, который, в свою очередь, предположил, что бабушка совершила побег из учреждения т.к. испугалась выставленного диагноза.
Разгневанная дочь подняла на уши всю больницу и в итоге пенсионерку искали всеми отделениями в течение шести часов. Оказалось, все это время всеми забытая бабушка находилась в кабинете МРТ.
«Пол дня моя мама находилась в полном одиночестве, прикованная к томографу изнутри», - возмущается дочь пациентки.
После проведения внутрибольничного расследования стало известно, что виновником происшествия стал помощник врача, который в этот день уходил в отпуск. Он подготовил женщину к обследованию и ушел, забыв рассказать о пациентке врачу. К несчастью бабушки, в этот день кабинетом МРТ больше никому не понадобился.
Семья пострадавшей тут же перевела пенсионерку в другое медицинское учреждение и уже начала подготовку к судебному разбирательству с руководством клиники за столь вопиющее отношение к пациентам.
Екатерина Цой