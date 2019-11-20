Пенсионеров из Приморья снова научат азам компьютерной грамотности

В четверг в рамках обучающего курса «Азбука интернета» пройдут семинары для пенсионеров по компьютерной грамотности, мобильной безопасности и банковским приложениям. Бесплатные занятия для лиц старшего возраста проводят различные учебные заведения, библиотеки. Общественные центры, коммерческие организации и Союз пенсионеров России, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте труда и соцразвития.

Как отмечают организаторы акции, обучение в рамках «Азбуки интернета» постоянно расширяется. Сейчас в проект входят компьютерные курсы «Бабушка и дедушка онлайн», где инструкторами для пожилых людей являются специалисты Приморского центра соцобслуживания. Занятия по безопасности в сфере мобильной связи проводятся специалистами компании МТС, а в сфере банкинга и банковских приложений – сотрудниками Сбербанка России.

Всего участниками курса «Азбука интернета» с 2014 года стали более 3,5 тысяч пожилых приморцев в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

С недавних пор мероприятия по повышению компьютерной грамотности среди приморских пенсионеров вошли в региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография», что в перспективе позволит увеличить число участников программы, как со стороны желающих обучиться компьютерном делу, так и со стороны добровольцев со знанием работы основных компьютерных программ.