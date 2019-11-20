telegr wh call

Новости

Задержаны молодожены, стрелявшие возле ЗАГСа

20 Ноябрь 2019, 18:00

«Смех и грех» - маленькие машины кружат в ледяной ловушке

20 Ноябрь 2019, 17:40

Грипп идет на регион

20 Ноябрь 2019, 17:20

Новогоднюю сказку репетируют в театре кукол

20 Ноябрь 2019, 17:05

Ветеранам ответили на актуальные вопросы

20 Ноябрь 2019, 17:02

Ночных дебоширов могут наказать штрафом

20 Ноябрь 2019, 17:00

Доверительная беседа об экстремизме и наркотиках прошла в школе Артема

20 Ноябрь 2019, 16:59

В Артеме завершается ремонт дорог по проекту БКАД

20 Ноябрь 2019, 16:56

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Пенсионеров из Приморья снова научат азам компьютерной грамотности

фото

В четверг в рамках обучающего курса «Азбука интернета» пройдут семинары для пенсионеров по компьютерной грамотности, мобильной безопасности и банковским приложениям. Бесплатные занятия для лиц старшего возраста проводят различные учебные заведения, библиотеки. Общественные центры, коммерческие организации и Союз пенсионеров России, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте труда и соцразвития.

Как отмечают организаторы акции, обучение в рамках «Азбуки интернета» постоянно расширяется. Сейчас в проект входят компьютерные курсы «Бабушка и дедушка онлайн», где инструкторами для пожилых людей являются специалисты Приморского центра соцобслуживания. Занятия по безопасности в сфере мобильной связи проводятся специалистами компании МТС, а в сфере банкинга и банковских приложений – сотрудниками Сбербанка России.

Всего участниками курса «Азбука интернета» с 2014 года стали более 3,5 тысяч пожилых приморцев в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения  Приморского края» на 2013-2021 годы.

С недавних пор мероприятия по повышению компьютерной грамотности среди приморских пенсионеров вошли в региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография», что в перспективе позволит увеличить число участников программы, как со стороны желающих обучиться компьютерном делу, так и со стороны добровольцев со знанием работы основных компьютерных программ.

Читайте также:

Не всем пенсионерам следует ожидать прибавки с Нового года

«Я в шоке» — скорость воровства денег возмутила россиян

Власти дадут прибавку к пенсии этим категориям

Популярное

«Сумма просто бешеная» - будущие водители шокированы новыми порядками

Синоптики рассказали, чего ждать в декабре

Пробки ужасные: губернатор пошел на работу пешком

Губернатор устроил разнос главам районов
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...