Пенсионеров шантажировали опасными болезнями

Сотрудники сети коммерческих медцентров шантажировали своих клиентов смертельными заболеваниями, сообщает DEITA.RU.

По данным СКР, центры оказались совсем не медицинскими. Ложно-медицинские организации держали преступные группы. Главная задача персонала заключалась в том, чтобы диагностировать у людей очень опасные в некоторых случаях неизлечимые заболевания, после чего якобы больных людей убеждали брать крупные дорогостоящие кредиты на лечение.

Отмечается, что медцентры предпочитали работать с пенсионерами.

На данный момент в медцентрах Москвы и Санкт-Петербурга проведено более сорока обысков. Возбуждено порядка 12 уголовных дел. Только в культурной столице насчитывалось несколько таких клиник, среди них «Верба», «Роял Клиник», «АнгелМед», «Ювента» и другие. На скамье подсудимых 11 человек.

Екатерина Брязгунова