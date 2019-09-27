Новости
Лихие 90-е вернулись во Владивосток – чиновно-коммерческий скандал разразился вокруг океанариума
27 Сентябрь 2019, 16:15
Приморцы выйдут на митинг против реформы
27 Сентябрь 2019, 16:00
Миллиарды бесследно исчезают на дорогах Владивостока
27 Сентябрь 2019, 15:45
Жильё россиян спасут от мошенников
27 Сентябрь 2019, 15:30
Пенсионеров шантажировали опасными болезнями
27 Сентябрь 2019, 15:15
Как заправщики крадут бензин на АЗС
27 Сентябрь 2019, 15:00
Новый закон о повышении тарифов ЖКХ внесли в Госдуме
27 Сентябрь 2019, 14:45
Всего за одну деталь ГИБДД выписывает штраф
27 Сентябрь 2019, 14:30
Пенсионеров шантажировали опасными болезнями
27 Сентябрь 2019, 15:15
Сотрудники сети коммерческих медцентров шантажировали своих клиентов смертельными заболеваниями, сообщает DEITA.RU.
По данным СКР, центры оказались совсем не медицинскими. Ложно-медицинские организации держали преступные группы. Главная задача персонала заключалась в том, чтобы диагностировать у людей очень опасные в некоторых случаях неизлечимые заболевания, после чего якобы больных людей убеждали брать крупные дорогостоящие кредиты на лечение.
Отмечается, что медцентры предпочитали работать с пенсионерами.
На данный момент в медцентрах Москвы и Санкт-Петербурга проведено более сорока обысков. Возбуждено порядка 12 уголовных дел. Только в культурной столице насчитывалось несколько таких клиник, среди них «Верба», «Роял Клиник», «АнгелМед», «Ювента» и другие. На скамье подсудимых 11 человек.
Екатерина Брязгунова