Политические баталии в Уссурийске продолжаются. Наибольший интерес аудитории вызывает, конечно, риторика коммунистов и сочувствующих им политических функционеров. Однако пока ничего остренького в электоральном плане «красные» не предложили – призрак политической голодовки еще только бродит по далекому приморскому городку, как некогда, еще в приснопамятные времена молодого Ильича, «призрак коммунизма» бродил по европейским полям и весям, сообщает DEITA.RU.

Однако у политически грамотных и живо интересующихся граждан создается стойкое впечатление, что подход к политической пропаганде и агитации «товарищи» пронесли с собой через столетия и продолжают работать, что называется, «по-ленински», активно стремясь разъяснить крестьянству «враждебную противоположность его интересов и интересов крестьянской буржуазии».

Сейчас местная КПРФ или те, кто называет себя в данный момент времени КПРФ, активно продвигают тему кадастровой стоимости и изменения системы налогообложения домов и квартир. Однако интерпретируются законодательные инициативы властей в весьма свободной форме: апеллируют, например, к пенсионерам, которых увеличение налоговой нагрузки вообще не коснется.

Так, в соответствии с Законом Приморского края, с 01.01.2020 года право на налоговую льготу имеют аж 16 категорий налогоплательщиков. В их числе участники Великой отечественной войны, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и другие лица, определенные статьей 407 Налогового кодекса РФ, то есть все те, кто и становится целью протестной пропаганды. Что касается Уссурийска, то местная дума уже в 2018 году приняла решение об освобождении многодетных семей от уплаты налога на один из объектов каждого вида имущества по выбору. Данная льгота продолжит действовать и в 2020 году при переходе на налогообложение исходя из кадастровой стоимости. То есть, по сути, грядущие изменения опять не коснутся целой группы электората.

Более того, льгота по налогообложению на один объект каждого вида имущества касается и пенсионеров, и граждан предпенсионного возраста. Им не надо платить государству за квартиры или комнаты, жилые дома и гаражи, если их не используют в коммерческих целях. Например, если пенсионер имеет в собственности 2 жилых дома и 2 квартиры, то льгота ему будет предоставлена на 1 квартиру и 1 жилой дом по его выбору.

Кроме того, с 2020 года при расчете налога на вторую квартиру или жилой дом будут предоставлены вычеты – на квартиру минус 20 квадратных метров кадастровой стоимости от общей площади, на комнату или часть квартиры – 10 квадратных метров комнаты, а на жилой дом – 50 квадратных метров общей площади второго дома. Причем эти вычеты будут предоставлены всем категориям налогоплательщиков.

Но, безусловно, в политической борьбе такие нюансы не учитываются, главное напугать население грядущим налоговым апокалипсисом – вполне стандартный выборный прием.

Вместе с тем, «системно-несистемная» оппозиция, похоже, начала готовить и позиции для отступления и возможного поражения на выборах. Так, в информационное поле активно вбрасывается тезис о том, что некие 500 избирателей, которых приведут-привезут-отправят на участки для голосования - сплошь «алкаши и бичи», чьи голоса куплены. По сути 10 процентов избирателей, которые придут на участки, назвали маргиналами – алкашами, готовыми продать свой голос. К чему эти оскорбления? 10 процентов – это много, по сути, если ты пошёл голосовать за кого-то, кроме коммунистов, ты маргинал. Возможно, на это и можно было закрыть глаза, если бы подобные высказывания не транслировались кандидатом от «самой народной» партии - КПРФ. Определенный политический снобизм от «красных» - это тоже своеобразный политический тренд. Вот такой вот агитационный пасьянс разворачивается в одном из крупнейших городов субъекта. Насколько эффективен такой подход – лобовое давление на электорат, покажут выборы.

Михаил Светлов