Пенсионеров стало меньше после скандальной реформы

Глава Пенсионного фонда отчитался об итогах работы, сообщает DEITA.RU.



Сотни тысяч россиян лишились пенсий в 2019 году. Как рассказал «Российской газете» глава ПФР Антон Дроздов, 355 тысяч человек в прошлом году не смогли выйти на пенсию из-за увеличившегося пенсионного возраста. Всего к концу 2020 году пенсий не увидит порядка 800 тысяч человек.

При этом у пенсионной реформы есть и плюсы – для тех, кто на пенсию выйти успел. По словам главы ПФР, реформа позволит повысить пенсии к 2022 году до 18,2 тысяч рублей в среднем. По планам Минэкономразвития, выплаты должны расти в 2020 году на 3%, в 2021 году – на 2% и в 2022 – на 1%.

Ранее сообщалось о том, что не все пенсионеры обрадовались индексации страховых пенсий на 6,6%. Многие даже не почувствовали прибавки - им увеличили страховую часть пенсии и урезали федеральные надбавки до минимума.

Елена Миронова