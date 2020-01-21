Пенсионеров становится все меньше: сомнительные достижения пенсионной реформы

Как заявил в своем интервью глава Пенсионного Фонда России Антон Дроздов, по итогам прошлого года после внесенных в пенсионную реформу изменений на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше, сообщает DEITA.RU по материалам «Российской газеты».

А в этом году выход на пенсию отложится еще у 800 тысяч россиян. Но это с учетом тех, у кого пенсия сдвинулась в 2019 году, уточняет Дроздов.

Также глава ПФР отметил, что за счет многодетных матерей вырастет количество людей, кто сможет выйти на пенсию досрочно. Так с 2021 года на пенсию будут иметь право выходить женщины 56 лет, имеющие четверых и более детей, а с 2023 года – женщины 57 лет с тремя детьми.

Россияне не особо оптимистично встретили эту новость, поделившись своими комментариями на этот счет:

«Надо добиться чтобы на пенсию вообще не выходили ! Никаких расходов !»

«А уменьшить чиновников всех рангов, раз так в десять – слабо? Ведь в среднем каждый потребляет средств в десятки раз больше, чем пенсионер»

«А если поднять пенсионный возраст до 100 лет,то пенсионеров вообще не останется...»

«Не злили бы народ такими "достижениями", реально выглядит как издевательство. Нам может еще поаплодировать этой новости?», - саркастично замечают россияне.

Ирина Елкина