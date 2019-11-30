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Пенсионеров Владивостока учат активному образу жизни
30 Ноябрь 2019, 22:34
Пенсионеров Владивостока учат активному образу жизни
Бесплатные занятия для пенсионеров почтенного возраста по скандинавской ходьбе проводятся во Владивостоке сотрудниками Приморской организации «Твой ЗОЖ» в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», сообщает DEITA.RU.
Занятия по самой ходьбе занимают около часа, но им предшествует определенная стадия подготовки, включающая, как теоретические занятия, так и практические упражнения.
В частности, тренеры рассказывают пенсионерам о пользе ходьбы, ставят правильную разминку и в заключение этих мероприятий дружная колонна идет в часовой поход.
Занятия в рамках проекта организации «Твой ЗОЖ», который получил субсидию по региональному проекту, проводятся в среду, пятницу и на выходных. Недельный цикл включает в себя разные места и локации, поэтому пенсионерам этот вид активного отдыха точно не наскучит.
В частности, по средам занятия проходят в фитнес-клубе Fitness Health на Батарейной и в парке культуры им. Лазо, по пятницам – в Хореографическом училище на Фонтанной, по субботам – на Спортивной Набережной, а по воскресеньям – на стадионе 25-й школы на Никифорова.
По словам руководителя проекта Жанны Ивашкиной, занятия для пенсионеров будут проводиться до конца года. Многие пожилые люди, ранее пришедшие на занятия, теперь являются постоянными участниками походов. В рамках проекта у них появилась возможность не только заняться активным спортом, но также найти друзей и хороших собеседников.
Отметим, поддержка некоммерческим организациям Приморья, реализующим социальные проекты, оказывается в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021 годы.
фото: организаторы проекта