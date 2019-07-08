Пенсии россиян, которые продолжают работать во время заслуженного отдыха, пересчитают с 1 августа, заявил российский Пенсионный фонд, сообщает DEITA.RU.

Для каждого такого пенсионера сумму посчитают персонально. На нее влияет сумма зарплаты пенсионера и его пенсионный бал.

Необходимо ответить, что в 2016 году был принято закон, по которому работающие пенсионеры не получают индексированную по инфляции пенсию. Сколько было денег, столько фактически и остается.

Перерасчет 1 августа - уже традиционное явление. Выше трех пенсионных баллов людям не добавят.

В 2018 году пенсионный бал равнялся 81, 49 рублей. То есть если гражданин вышел на пенсию в прошлом году и продолжает работать, то прибавка его составит не более 244 рублей.

При этом вышедшие на пенсию в этом году граждане никакой прибавки не получат. Двухсотрублевое счастье свалится на них только в 2020-м.

Напомним, в апреле президент Путин подписал указ об индексации пенсий выше прожиточного минимума. По нему власти устанавливают размер социальной доплаты, которая необходима для того, чтобы пенсия сравнялась с прожиточным минимум.

Уже в мае такие выплаты начались - более 3 миллионов человек свои деньги получили.

Кроме того, с 1 апреля на 2% выросли социальные пенсии. Инвалиды I группы получат прибавку в размере 207 руб. в месяц, инвалиды II и III группы – 103 и 88 руб. соответственно.

Василий Кучин