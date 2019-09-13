telegr wh call

Новости

Штраф на пустом месте: такое нарушение инспектор найдет по-любому

13 Сентябрь 2019, 13:45

Таким россиянам пересчитают стаж для начисления пенсий

13 Сентябрь 2019, 13:30

Эти предметы признаны опасными для автомобилистов

13 Сентябрь 2019, 13:15

Пенсионеров ждёт солидная прибавка

13 Сентябрь 2019, 13:00

Вот почему автомобиль уводит в сторону

13 Сентябрь 2019, 12:56

Бюджетный способ доставки лекарств в села обсуждают в Госдуме

13 Сентябрь 2019, 12:45

Стольким россиянам повысят зарплату

13 Сентябрь 2019, 12:30

Грузовик загорелся: пассажирский автобус угодил в ДТП под столицей

13 Сентябрь 2019, 12:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Пенсионеров ждёт солидная прибавка

13 Сентябрь 2019, 13:00

Бедность пенсия

Стало известно, какого значения может достигнуть величина пенсий в России, сообщает DEITA.RU.

Финансовые власти страны заверили россиян в том, что и страховая и социальная составляющая пенсии будут неуклонно расти с каждым годом.

При этом, как отмечают "Российская газета", ознакомившаяся в данными о бюджете, величина пенсий может вырасти уже до конца текущего года.

Предполагается, что страховая часть достигнет отметки в 14,6 тысяч рублей, а уровень выплат для неработающих пенсионеров увеличится до 15,5 тысяч.

Ранее сообщалось о том, что правительство готовит дополнительный инструмент для формирования будущего пенсионного капитала. Сам министр экономического развития Максим Орешкин уже заявил, что опробует её на себе.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Какой будет пенсия в 2022 году, сказали в Пенсионном фонде

Министр испытает новую пенсионную систему на себе

Принято новое предложение Минфина о пенсиях

Популярное

Важная функция появилась в «Сбербанк Онлайн»

Скaндaльное решение влaстей по зaрплaтaм отменят

Отмену восьмичасового рабочего дня бездарно оправдало правительство Медведева

«Остается молиться» — движение по «крайне аварийному мосту» продолжается
‡агрузка...
Загрузка...