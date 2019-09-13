Новости
Штраф на пустом месте: такое нарушение инспектор найдет по-любому
13 Сентябрь 2019, 13:45
Таким россиянам пересчитают стаж для начисления пенсий
13 Сентябрь 2019, 13:30
Эти предметы признаны опасными для автомобилистов
13 Сентябрь 2019, 13:15
Пенсионеров ждёт солидная прибавка
13 Сентябрь 2019, 13:00
Вот почему автомобиль уводит в сторону
13 Сентябрь 2019, 12:56
Бюджетный способ доставки лекарств в села обсуждают в Госдуме
13 Сентябрь 2019, 12:45
Стольким россиянам повысят зарплату
13 Сентябрь 2019, 12:30
Грузовик загорелся: пассажирский автобус угодил в ДТП под столицей
13 Сентябрь 2019, 12:15
Пенсионеров ждёт солидная прибавка
13 Сентябрь 2019, 13:00
Стало известно, какого значения может достигнуть величина пенсий в России, сообщает DEITA.RU.
Финансовые власти страны заверили россиян в том, что и страховая и социальная составляющая пенсии будут неуклонно расти с каждым годом.
При этом, как отмечают "Российская газета", ознакомившаяся в данными о бюджете, величина пенсий может вырасти уже до конца текущего года.
Предполагается, что страховая часть достигнет отметки в 14,6 тысяч рублей, а уровень выплат для неработающих пенсионеров увеличится до 15,5 тысяч.
Ранее сообщалось о том, что правительство готовит дополнительный инструмент для формирования будущего пенсионного капитала. Сам министр экономического развития Максим Орешкин уже заявил, что опробует её на себе.
Дмитрий Шевченко