Пенсионеров ждёт солидная прибавка

Стало известно, какого значения может достигнуть величина пенсий в России, сообщает DEITA.RU.

Финансовые власти страны заверили россиян в том, что и страховая и социальная составляющая пенсии будут неуклонно расти с каждым годом.

При этом, как отмечают "Российская газета", ознакомившаяся в данными о бюджете, величина пенсий может вырасти уже до конца текущего года.

Предполагается, что страховая часть достигнет отметки в 14,6 тысяч рублей, а уровень выплат для неработающих пенсионеров увеличится до 15,5 тысяч.

Ранее сообщалось о том, что правительство готовит дополнительный инструмент для формирования будущего пенсионного капитала. Сам министр экономического развития Максим Орешкин уже заявил, что опробует её на себе.

Дмитрий Шевченко