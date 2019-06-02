МВД оплатит проезд военных пенсионеров к месту отдыха и обратно, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона приняла Госдума в первом чтении, второе чтение пройдет уже в июне.

Согласно новому документу, отправиться к месту предполагаемого отдыха можно на поезде, самолете, катере и даже автобусе, главное — чтобы лечение проходило в стационаре в соответствии военно-врачебной комиссии.

По мнению народных избранников, предложивших законопроект, дополнительных расходов из бюджета не потребуется.

Отмечается, что на данный момент проезд военных пенсионеров оплачивается только Минобороны.

Ранее прошла информация о том, что с 1 июня в силу вступил закон, позволяющий супругам писать совместное завещание.

Екатерина Брязгунова