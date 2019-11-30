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Пенсионеры и льготники Приморья смогут ездить на автобусах по скидке

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Перенять опыт у Владивостока и перевести весь муниципальный общественный транспорт на оплату по безналу поручил главам городов и районов губернатор края Олег Кожемяко, выступая с докладом об основных положениях реализации нацпроектов в 2020 году, сообщает DEITA.RU.

С этого года в Приморье началась кампания по выдаче социальных карт «Приморец» уполномоченными банками. Льготники 17 категорий, в том числе, пенсионеры и инвалиды могут расплачиваться ими в магазинах и общественном транспорте по скидке.

Олег Кожемяко призвал глав городов и района не тянуть с реализацией установки платежных терминалов в автобусах. Также глава края поручил организовать автобусное сообщение на всех маршрутах вне зависимости от степени из загруженности, в том числе, между поселениями районов.

Кроме того, в качестве важнейшей задачи на следующий год губернатор назвал увеличение списка льгот для социально незащищенных слоев населения и пенсионеров. Средства на эти цели сегодня предусмотрены государственной программой «Социальная поддержка населения  Приморского края» на 2013-2021 годы.

Глава региона отметил, что при реализации национальных проектов краевые и муниципальные власти должны опираться на мнение населения. Выступая с основным докладом на Совете, губернатор отметил, что эффективная реализация нацпроектов подразумевает вовлечение местных жителей в процессы создания достойных и комфортных условий для жизни на местах.

В данный момент в регионе реализуются свыше 50 региональных проектов, которые входят в 11 нацпроектов, утвержденных в прошлом году президентом РФ Владимиром Путиным.

фото: primorsky.ru

 

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