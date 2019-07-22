В Приморье и в столице поймали пятерых мошенничавших по телефону, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".

Следователи установили, что злоумышленники зарабатывали на доверчивых пенсионерах: они звонили пожилым людям, представлялись полицейскими и говорили, что тем полагается компенсация за покупку биодобавок. При этом просили оплатить для начала налоговую пошлину.

Трое поверивших пожилых людей перевели деньги мошенникам. Одна из потенциальных жертв вовремя сориентировалась и сделала возврат средств.

Угрозыск МВД в Воронежской области и сотрудники Росгвардии задержал виновных, изъяли их банковские карты и телефоны, чеки и электронную базу данных. Возможно, последняя станет еще одним доказательством вины злоумышленников.

Задержанных проверят в причастности к обману больше, чем пятидесяти человек в разных частях страны. Ущерб, который причинен поверившим гражданам, в сумме превышает двенадцать миллионов рублей.

Анастасия Туркова

