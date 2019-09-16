Пенсионеры начнут жить по новым стандартам

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В стране появится единообразный стандарт домов для престарелых, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Министерство строительства России пересмотрит советские стандарты возведения зданий для дальнейшего использования под дома престарелых. Взамен старых нормативов придут новые, которые будут отвечать реалиям и запросам сегодняшнего дня.

Лучший проект выберут по результатам конкурса, который объявило министерство. Также сообщается, что вся работа по данному направлению будет проходить в рамках национального проекта по развитию демографии.

В министерстве отметили, что такая необходимость назрела уже давно, т.к. нынешние дома престарелых являются абсолютно не комфортными для их постояльцев.

Ранее сообщалось о том, что порядка 22% всех женщин не доживут до пенсии в России. С учётом повышения пенсионного возраста пользоваться домами престарелых в стране будет всё меньше людей.

Дмитрий Шевченко

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