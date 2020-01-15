Новости
Жильё на материнский капитал можно будет строить и на садовом участке
16 Январь 2020, 13:30
Сторис Мишустина: пас от Путина
16 Январь 2020, 13:15
Официально: пневмония из Китая угрожает россиянам
16 Январь 2020, 13:00
Военная техника замечена в Приморье после отставки Медведева
16 Январь 2020, 12:45
Во Владивостоке энергетики встретились с полуфиналистами конкурса «Лидеры России»
16 Январь 2020, 12:31
«Аэрофлот» создает авиаперевозчика для Дальнего Востока
16 Январь 2020, 12:30
«Звезда» прокомментировала строительство площадки для ядерных материалов
16 Январь 2020, 12:15
«Для людей бензина нет» - приморцы говорят о топливном кризисе
16 Январь 2020, 12:07
Пенсионеры роются в помойке с просрочкой – фото
Пользователи соцсетей обсуждают скандальное фото, сообщает
DEITA.RU.
Жители Екатеринбурга обсуждают благосостояние местных жителей – в основном пенсионеров. К таким комментариям людей подтолкнула фотография, выложенная в паблике blacklist_ekaterinburg.
На фото видно большую очередь из горожан, в основном пожилого возраста. Люди столпились возле мусорных баков у магазина крупной торговой сети. Очевидец утверждает, что очередь стоит именно к мусоркам: люди ждут грузчика, который вынесет просроченные продукты.
«В течении 10 минут, люди копаясь в мусорных контейнерах, разбирают все продукты и тащат домой», – утверждает автор поста.
Комментаторы уверены, что до такого состояния людей довела бедность. Однако некоторые спорят и считают, что просрочку забирают слишком жадные и экономные.
Елена Миронова