Пенсионеры роются в помойке с просрочкой – фото

Пользователи соцсетей обсуждают скандальное фото, сообщает DEITA.RU.



Жители Екатеринбурга обсуждают благосостояние местных жителей – в основном пенсионеров. К таким комментариям людей подтолкнула фотография, выложенная в паблике blacklist_ekaterinburg.

На фото видно большую очередь из горожан, в основном пожилого возраста. Люди столпились возле мусорных баков у магазина крупной торговой сети. Очевидец утверждает, что очередь стоит именно к мусоркам: люди ждут грузчика, который вынесет просроченные продукты.

«В течении 10 минут, люди копаясь в мусорных контейнерах, разбирают все продукты и тащат домой», – утверждает автор поста.

Комментаторы уверены, что до такого состояния людей довела бедность. Однако некоторые спорят и считают, что просрочку забирают слишком жадные и экономные.

Елена Миронова