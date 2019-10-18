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Пенсионеры Сахалина осваивают электровелосипеды
Сахалинцы старше 65 лет начали осваивать электровелосипеды, которые для них приобрело Правительство Сахалинской области, сообщает DEITA.RU. Первую поездку на необычном транспорте люди серебряного возраста совершили в среду, 16 октября.
Всего для пенсионеров было приобретено 10 электровелосипедов. Разъезжают на них по столице региона Южно-Сахалинску. Участником проекта может стать любой желающий, основное условие – уметь кататься на велосипеде. Двухколесный транспорт был приобретен по поручению губернатора Валерия Лимаренко.
Электровелосипеды приобрели в рамках проекта «Сахалинское долголетие», пока это только первая партия. Благодаря велосипедам люди серебряного возраста ведут здоровый образ жизни. Помимо этого, в рамках проекта пенсионеры могут бесплатно получать новые знания на специальных мастер-классах. Для них заработали программы по бесплатному посещению кино, спектаклей и занятий спортом. Они становятся активными участниками различных спортивных и культурных мероприятий.
Иван Юрьев