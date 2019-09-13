Пенсионеры совсем обнищают: секрет надбавки к пенсии раскрыт

Обещанная надбавка к пенсии окажется перекрыта инфляцией, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу».

Казалось бы, проблема пенсий начала решаться: министр труда и социальной защиты Максим Топилин и ответственные ведомства рассказывают о росте пенсий и называют числа не этот год и на последующие. Пенсии вырастут, говорят чиновники: страховую сделают больше на 6,6 процента, а социальная – на семь. При этом инфляция, по словам министра, будет держаться в пределах 3,8 процента в году наступающем и на уровне трех процентов в 2021-м. До тысячи рублей надбавки получат граждане.

Но не тут-то было. Дело в том, что власти называют уровень инфляции средней, в то время как потребительская инфляция выше, и достигает десяти – пятнадцати процентов. Она повышается скорее, чем по отношению к оптовым товарам. Что против такого роста значит обещанная пенсионерам тысяча рублей? От нее попросту ничего не останется.

К тому же власти не учитывают важный момент: здоровье с возрастом становится слабее, и его приходится поддерживать с помощью лекарств. Нигде не учитывается этот фактор. Государство оказывает поддержку в этом вопросе лишь малой категории граждан.

Это означает, что стареющие россияне остаются не только без прибавки, но и без денег. Дорожают продукты, предметы быта и многое другое, а стареющие пенсионеры должны тратить все большие суммы на лекарства.

Таким образом слова власть имущих о том, что жизнь пенсионеров станет более радужной в ближайшие годы, попросту не соответствуют действительности. Население продолжает стремительно нищать.

Анастасия Туркова