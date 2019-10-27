Пенсионеры в опасности: новый обман процветает в столице

Мошенница назвалась социальным работником и украла у пенсионера 400 тысяч рублей во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, женщина познакомилась на улице с пенсионером, которому уже перевалило за восьмой десяток. Злоумышленница рассказала, что является социальным работником. По ее словам, в России сегодня проводится денежная реформа, поэтому она обязана переписать номера банкнот, которые находятся у мужчины.

Пожилой человек согласился и привел женщину домой. Так как у него проблемы со зрением, то не заметил, как женщина подменила купюры, номера которых якобы переписывала. После того, как она закончила свою работу, женщина вернула мужчине деньги и листок. Потерпевший подумал, что это квитанция.

На следующий день мужчина решил пригласить вполне зрячего знакомого, чтобы убедиться — деньги целы. Однако денег уже не было. Пенсионер принял решение обратиться в отдел полиции.

Причиненный ущерб оценивается в 405 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Мошеннице грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее DEITA.RU неоднократно писало о различных способах мошенничества. Чаще всего на них попадаются пожилые люди и владельцы банковских карт. Один из самых распространенных методов краж — звонок из якобы службы безопасности банка. Во время разговора мошенники пытаются узнать все данные карты и код из смс-сообщения.

Екатерина Брязгунова