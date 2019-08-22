В девятый раз пенсионеры Приморья встретились на танцевальном вечере, сообщает DEITA.RU. Плохая погода – ливень и сильный ветер не смогли сломить желания участников прийти на танцы.

Ливень на улице не позволил организаторам «Летних вечеров 50+» провести танцы на открытом воздухе. Однако сотрудники расположенного неподалёку отеля приветливо распахнули двери своего актового зала. Несмотря на опасения организаторов, пришло много участников «Вечеров». Пенсионеры, если не успевали, звонили и просили подождать, но желания поучаствовать в танцах не убавили.

Каждая из подобных встреч отличается своей тематикой. Мотив девятой встречи – здоровье сердца. Помимо разговоров о поддержании здоровья сердца, ведущие говорят о важности эмоциональной наполненности сердца – общение с друзьями и танцы позволят сохранить сердце здоровым.

«Летние вечера 50+» проходят уже третий год и за это время значительно расширили регион участия. Начиналось всё во Владивостоке с инициативы Новикова Владимира, депутата Госдумы и регионального координатора проекта «Старшее поколение». Поначалу на встречи приходило не так много участников. Позже, когда всё больше пенсионеров узнавали о замечательной возможности отдохнуть душой, участников собиралось больше. За прошлогодний сезон «Летние вечера 50+» были проведены 144 раза, их посетило более 10 тысяч человек по всему Приморскому краю.

Следующая встреча состоится в среду, 28 августа. Вечер ознаменуется закрытием танцевального челенджа «Приморье, танцуем вместе!». Пенсионеры Владивостока подхватят «эстафетную палочку» челенджа – танцевальные видеообращения, на которых в лирической или шутливой форме пенсионеры приглашают присоединяться к танцевальным вечерам.

Софья Корф