Пенсионная реформа-2: это ещё не конец

Какой бы активной ни была реклама НПФ, больше половины россиян не испытывают к ним доверия, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу».

Не удивительно: ЦБ и Счетная палата не раз ловили пенсионные фонды на мошенничествах, и эти случаи получали громкую огласку. Пенсионеры не желают рисковать своими сбережениями. Некоторые из граждан уже лишились части своих денег по вине ПФ: предпенсионеры остались без сорока пяти миллиардов за последние два года.

Граждане лишились денег, поскольку по правилам, если человек переводит деньги из одного фонда в другой чаще, чем раз в пять лет, инвестиционный доход он теряет. Но этим пользуются сами фонды, переводя деньги граждан зачастую без их ведома. Глава ЦБ два месяца назад проводила совещание с членами самых крупных НПФ и высказалась о масштабах нарушений.

Надзорным органам получили проверять законность и правомерность переводов накоплений россиян из одного пенсионного фонда в другой. Проверка сведений охватит период с 2017 года по 2019.

Сегодня, передает ЦБ, число желающих довериться пенсионным фондам значительно снизилось, что привело к росту конкуренции. Проверки фондов проводились неоднократно, но их результаты замалчиваются и гражданам не известны. Сколько денег потеряли россияне на самом деле, им никто не сказал и сейчас.

Поэтому граждане, несмотря на все свои претензии к ПФР, граждане все-таки пользуются его услугами.

НПФ придется доказывать свою надежность и умение приумножать деньги вкладчиков лучше, чем это сделали бы они сами, если они хотят выжить на рынке. Поэтому ситуация с оттоком клиентов и проверками может пойти им на пользу.

Что касается самих граждан: дать им возможность забрать все свои накопления за один раз, пока их не «съела» инфляция – лучшее решение, уверены эксперты. Как и позволение распоряжаться своими деньгами самостоятельно, приумножая пускай даже на любительском уровне.

Анастасия Туркова