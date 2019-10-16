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Пенсионная реформа добралась до полиции

Полиция шеврон

Пенсионная реформа довела МВД России до массовых сокращений из боязни повышения минимальной планки служебного стажа для выхода на заслуженный отдых. Об этом сообщает DEITA.RU.

В Счетной палате заявили, что в связи с большим количеством увольнений из правоохранительных органов по выслуге лет в прошлом году, в этом наблюдается серьезный дефицит кадров. В начале две тысячи девятнадцатого года укомплектованность полиции составила всего девяносто два и шесть десятых процента при необходимом минимуме в девяносто пять процентов.

«Подобный дефицит кадров в полиции в последний раз был зафиксирован почти восемь лет назад - в две тысячи двенадцатом году», - заявили в СП РФ.

А между тем, пенсионная реформа пока никак не затронула силовиков страны. В правительстве только обсуждается вариант с изменением стажа службы в армии и силовых структурах для выхода на пенсию.

Сегодня «революционном пенсионном» документе говорится лишь о постепенном повышении минимального возраста граждан для выхода на заслуженный отдых. Напомним, сегодня эта планка равняется шестидесяти годам для женщин и шестидесяти пяти годам для мужчин. Стаж выслуги лет для силовиков остался неизменным.

Екатерина Цой

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