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Пенсионная реформа добралась до полиции
Пенсионная реформа довела МВД России до массовых сокращений из боязни повышения минимальной планки служебного стажа для выхода на заслуженный отдых. Об этом сообщает DEITA.RU.
В Счетной палате заявили, что в связи с большим количеством увольнений из правоохранительных органов по выслуге лет в прошлом году, в этом наблюдается серьезный дефицит кадров. В начале две тысячи девятнадцатого года укомплектованность полиции составила всего девяносто два и шесть десятых процента при необходимом минимуме в девяносто пять процентов.
«Подобный дефицит кадров в полиции в последний раз был зафиксирован почти восемь лет назад - в две тысячи двенадцатом году», - заявили в СП РФ.
А между тем, пенсионная реформа пока никак не затронула силовиков страны. В правительстве только обсуждается вариант с изменением стажа службы в армии и силовых структурах для выхода на пенсию.
Сегодня «революционном пенсионном» документе говорится лишь о постепенном повышении минимального возраста граждан для выхода на заслуженный отдых. Напомним, сегодня эта планка равняется шестидесяти годам для женщин и шестидесяти пяти годам для мужчин. Стаж выслуги лет для силовиков остался неизменным.
Екатерина Цой