Россия отходит от удара после пенсионной реформы. В стране идет резкое сокращение рабочей силы, сообщает DEITA.RU.

Как говорили политики ранее, цель пенсионной реформы – увеличить рабочую силу в России. Но что-то явно пошло не так. Ведь по итогам первого квартала 2019 года количество экономически активных жителей сократилось на 800 тысяч человек. Для России это рекорд.

Экономическая активность упала до катастрофических 62%, это количество людей, которые работают, или ищут работу. А вот те, для кого создавали реформу, то есть люди в возрасте 55−59 лет, самые экономически неактивные, если сравнивать с большинством развитых государств.

Исследования показали, как пишет «СП», что активное сокращение началось в 2016-м, а с принятием «спасительной» реформы процесс ускорился. Население стареет, работать некому. Эксперты отмечают, что единственный выход спасти Россию от сокращения рабочей силы — это обеспечить активный выход на рынок труда людей старшего возраста.

Как неоднократно говорили эксперт, угроза для экономического роста существует, только вот самого экономического роста нет. И перспектива в ближайшем будущем у него не радужная. Показатель численности трудоспособного населения сократился на 0,8 процента и составил 75 млн человек. За 13 лет показатель снизился на 9 процентов, 2006 год — 82 млн человек.

Проблема давняя, и с каждым годом ситуация будет всё хуже. На краткосрочную перспективу ВВП проблема не влияет, чего нельзя сказать о долгосрочном плавание.

По оценкам экспертов, из-за Четвертой технологической революции, на рынке могут оказаться до 15 миллионов трудоспособного населения. Возможно, России уже пора готовить профессии будущего?

Стране необходимо разрабатывать программы переобучения, развивать качественный человеческий капитал, чтобы свой потенциал могли реализовать люди широкого круга профессий. Естественно, для этого необходимы реально работающие институты гражданского общества.

Екатерина Кононенко