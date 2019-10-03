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Пенсионная реформа провалена: денег нет

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Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов рассказал, что Пенсионный фонд России испытывает дефицит средств, сообщает DEITA.RU. При этом дефицит сохраняется даже после проведения пенсионной реформы.

В беседе со «Свободной прессой» экономист отметил, что средств от работодателей, которые выплачиваются напрямую в фонд, не хватает. Данный дефицит сохраняется с середины нулевых. Для устранения нехватки средств, государство направляет в ПФР порядка трёх триллионов рублей.

Напомним, бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуреев заявил о конфискации денег у пенсионеров страны под предлогом пенсионной реформы.

Софья Корф

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