Пенсионная реформа трещит по швам - эксперт

Пенсионная реформа должна была решить проблему трудоустройства россиян предпенсионного возраста, однако реалии показывают обратное. Эксперт в области рыночных технологий и менеджмента прояснил ситуацию, сообщает DEITA.RU.

Наталия Минаева, занимающая должность заместителя декана факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС рассказала, почему работодатели даже при учете одной из основных целей пенсионной реформы — трудоустройства граждан предпенсионного возраста, не желают видеть среди работников своего предприятия предпенсионеров. Слова специалиста приводит издание «Свободная пресса».

По мнению Наталии Минаевой, руководство предприятий предпочитает нанимать работников не старше сорока лет в виду их большей информированности в сфере современных технологий и программных продуктов. Кроме того, психологическая сторона вопроса управления персоналом также имеет значение. Так, молодыми сотрудниками управлять легче, а со мнением сотрудника предпенсионного возраста необходимо считаться. Кроме того, компетенции работника с большим опытом работы не всегда отвечают современным требованиям, в данном случае опыт может сыграть против его обладателя.

Около трети россиян находятся в возрасте старше 50 лет, именно данная категория является наиболее уязвимой при трудоустройстве. Эксперт считает, что работников предпенсионного возраста и старше, вплоть до семидесяти лет, можно и нужно отправлять на переквалификацию. Пенсионеры не хуже молодых могут обучиться современным технологиям и обращению с гаджетами. К сожалению, невзирая на государственные меры, работодатели пока отдают предпочтение более молодым соискателям.

Софья Корф