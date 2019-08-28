Через 17 лет в большинстве регионов страны до пенсионного возраста доживут лишь женщины. Такой вывод сделали российские эксперты, в ответ на демографический прогноз до 2035 года Федеральной службы государственной статистики, сообщает DEITA.RU.

По версии Росстата, в 2019 году на одну тысячу мужчин приходится 1154 женщины. Через 10 лет, согласно уточненному прогнозу ведомства, соотношение прекрасного пола к сильному изменится до 1,134, а к 2036 снизится до 1,122. Исключением из правил могут стать Калининградская, Ленинградская, Сахалинская, Тюменская области, Камчатский край, Севастополь и республика Мордовия, где число населения мужского пола, как правило, преобладает над женским.

Причины тому, по мнению экспертов, произрастают из проблем в социальной сфере страны. Не лучшие условия труда и быта приводят, в том числе, к злоупотреблению алкоголем – главнейшему фактору мужской смертности к России. Например, эксперт-психолог негосударственной службы психологической помощи населению Алла Вострякова отметила, что многие из обратившихся предпенсионного возраста жаловались на создание работодателями невыносимых условий работы.

По ее словам, граждане сетуют в первую очередь на то, что их просто-напросто выкидывают с работы. Работодатель фактически считает своим долгом вынудить возможно даже неплохого работника писать заявление по собственному желанию. В противном случае создаются такие условия труда, что даже самый устойчивый человек сломается.

При этом тот же демографический прогноз Росстата говорит о росте ожидаемой продолжительности жизни россиян. Правда, по мнению директора института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского, растиражированный чиновниками показатель 2014 года - средняя продолжительность жизни достигла 70 лет — не открывает истинную демографическую картину в стране.

«Это несколько лукавая цифра и относится к обоим полам вместе взятым, - говорит эксперт в беседе с интернет-изданием «Свободная Пресса». – Если же считать отдельно мужчин и отдельно женщин, то у первых она не достигла 70 лет, тогда как во Франции и Швеции это 80 и 81 год соответственно. И это отставание сохраняется уже лет 50».

В 2019 году этот показатель выглядит так: мужчины в среднем доживают до 68,4 лет, женщины — 78, 24. Через 17 лет продолжительность жизни россиян подрастет: мужчины доберутся до среднего возрастного рубежа в 73, 8 лет, а женщины – до 81, 95.

Екатерина Цой